Умер физик Кудрявцев, обвиняемый в госизмене

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Российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов на своей странице в Facebook.

В правозащитной организации напомнили, несмотря на большое количество болезней, Кудрявцева отправили в СИЗО, откуда он вышел с онкологией. Тогда адвокаты «Команды 29» добились приостановления уголовного дела до выздоровления Кудрявцева.

Скриншот/facebook.com/pavlov.svobodainfo

Кудрявцев был задержан в июле 2018 года и обвинен в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны России. Сторона обвинения уверяет, что эти данные можно использовать для создания оружия.

Официального допуска к гостайне у физика не было. Вину он не признает. В мае 2019 года ученому продлили арест на два месяца из-за спам на его почте — ему пришло письмо об одобренной грин-карте США.

Татьяна Демина