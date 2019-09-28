Обвиняемого в госизмене физика отпустили из СИЗО

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Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.

Меру пресечения 75-летнему сотруднику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) изменили из-за состояния его здоровья, которое ухудшилось за время пребывания в СИЗО, сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook.

Кудрявцев был задержан в июле 2018 года и обвинен в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны. Сторона обвинения уверяет, что эти данные можно использовать для создания оружия.

Официального допуска к гостайне у физика не было. Вину он не признает.

В мае ученому продлили арест на 2 месяца из-за спама на его почте — ему пришло письмо об одобренной грин-карте США.

Ранее по подозрению в госизмене был арестован военный эксперт по ЧВК Владимир Неелов.