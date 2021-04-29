Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф КХЛ

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес хоккейного клуба «Авангард» в честь победы в Кубке Гагарина. В финале плей-офф КХЛ омичи в шести матчах обыграли московский ЦСКА.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020–2021 года. Вы проявили себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе. Впервые стали почетными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков», — говорится в телеграмме.

Фото: hawk.ru

Также Путин отметил, что в ближайшее время «Авангард» сможет вернуться в Омск, где будут созданы все необходимые условия для проведения хоккейных матчей. Строительство новой хоккейной арены в городе позволит, по словам президента, расширить географию хоккейных столиц страны.

Подробнее о победе «Авангарда» в финале Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».