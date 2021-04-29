Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС поручили представить предложения о снижении экспорта гречки

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС РФ представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Минэкономразвития в ходе заседания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров поручили рассмотреть вопрос о снижении экспорта гречихи на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Минсельхозу поручили продолжить заключать контракты на поставку белого сахара в Россию. Ведомству совместно с Минпромторгом необходимо обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара.

Вчера СМИ предупредили о возможном подорожании гречки. В Минсельхозе России заявили, что работают над снижением цен на крупу.