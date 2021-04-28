Минсельхоз РФ разрабатывает меры по недопущению повышения цен на гречку

Минсельхоз России работает над мерами по предотвращению дальнейшего роста цен на гречку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, министерство разрабатывает меры, которые помогут избежать дальнейшего роста цен на гречневую крупу. При этом объемы производства круп позволяют обеспечивать потребности населения: в 2020 году Россия получила рекордный урожай риса — 1,142 миллиона тонн, по данным Росстата, пишет «РИА Новости». Валовый сбор гречихи составил 892 тысячи тонн, что на 13% выше показателя 2019 года

Ранее в СМИ появилась информация, что в России может вырасти цена на гречку. О возможном повышении цен на крупы сообщили российские поставщики.



Ольга Плешкова