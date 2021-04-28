СМИ: в России может вырасти цена на гречку

В России может вырасти цена на гречку. О возможном повышении цен на крупы сообщили российские поставщики.

По данным газеты «Ведомости», еще в феврале сеть магазинов «Верный» получила письма о возможном повышении закупочных цен на крупы на 7,5—15% с марта — апреля 2021 года. Однако ни одно из предложений принято не было.

По словам Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, возможный рост цен на гречку на 10% возможен из-за нехватки гречихи на заводах. При этом ситуацию он охарактеризовал как стабильную.



В декабре глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане «проблем по обеспеченности» гречкой нет. По его данным, за 10 месяцев 2020 года в республике произвели 5,7 тыс. тонн гречневой крупы.

Ольга Плешкова