Новости общества

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: в России может вырасти цена на гречку

07:56, 28.04.2021 1
СМИ: в России может вырасти цена на гречку
Фото: pixabay.com

В России может вырасти цена на гречку. О возможном повышении цен на крупы сообщили российские поставщики.

По данным газеты «Ведомости», еще в феврале сеть магазинов «Верный» получила письма о возможном повышении закупочных цен на крупы на 7,5—15% с марта — апреля 2021 года. Однако ни одно из предложений принято не было.

По словам Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, возможный рост цен на гречку на 10% возможен из-за нехватки гречихи на заводах. При этом ситуацию он охарактеризовал как стабильную.

В декабре глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане «проблем по обеспеченности» гречкой нет. По его данным, за 10 месяцев 2020 года в республике произвели 5,7 тыс. тонн гречневой крупы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 апр
    Интересно куда девается гречка. За границей её не едят. Всё идёт на экспорт не проходит. Значит просто жадность перекупщиков.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем