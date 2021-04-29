В Татарстане при пожаре погибли женщина и мужчина

Фото: МЧС РТ

В Татарстане при пожаре погибли женщина и мужчина. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

О пожаре в частном одноэтажном доме в деревне Яна-Буляк Тукаевского района сообщили в 22.26 28 апреля. Подразделения прибыли уже через три минуты, однако к этому моменту уже обрушилась кровля. Скорее всего, очевидцы пожар заметили поздно.

В 23.35 открытое горение ликвидировали. Во время разбора обрушившихся сгоревших конструкций обнаружены тела 52-летнего мужчины и 80-летней женщины.

По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее пожарные спасли мужчину из зоны задымления в доме на Ломжинской в Казани.

Ольга Плешкова