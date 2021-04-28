Пожарные спасли мужчину из зоны задымления в доме на Ломжинской в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В пять утра спасатели спасли мужчину при пожаре в девятиэтажном доме на улице Ломжинской, 5, в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.



В квартире на восьмом этаже загорелась мебель и вещи, создалось сильное задымление. В зоне задымления пожарные обнаружили мужчину и, надев на него маску спасаемого капюшонного типа от дыхательного аппарата на сжатом воздухе, вывели на улицу.

Пожар ликвидировали на площади 5 кв. м. Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора.



Ранее в ночном пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина.

Ольга Плешкова