В Казани прошел «голодный ифтар»

Фото: Расул Тавдиряков

В Казани прошел «голодный ифтар», когда верующие собрались на коллективную трапезу разговения за практически пустым столом. В качестве угощения у них были только питьевая вода и финики.

Суть «голодного ифтара» в том, чтобы деньги, которые могли бы потратить на деликатесы и разносолы, направить в пользу нуждающихся, сообщает издание Islamnews.ru.

Фото: islamnews.ru

Организатором выступил блогер Расул Тавдиряков.

«Голодный ифтар» впервые состоялся в Москве несколько лет назад в знак солидарности с жителями сектора Газа и Сирии, которые страдают от голода и последствий военных действий. В 2019 году первый подобный ифтар пришел в Казань. В 2020 году «голодный ифтар» не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ольга Плешкова