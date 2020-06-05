Шадриков рассказал о реконструкции Нижнекамской дамбы

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в прямом эфире, посвященном ходу реализации национального проекта «Экология», рассказал о реконструкции Нижнекамской дамбы, состояние которой беспокоит жителей.

«По поручению президента республики с 2020 года мы включили ее в программу реконструкции, контракт заключен на два года. В первый год на 66 млн, далее основная часть — около 900 млн рублей», — сказал он.

Реконструкция должна быть завершена в 2021 году. «Через 1—1,5 года жители могут быть спокойны», — отметил Шадриков.

В условиях пандемии нижнекамские власти не прекращают работать над семью федеральными и 25 республиканскими программами. В июне начнется масштабная реконструкция Красноключинской дамбы.