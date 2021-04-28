В США гражданина России обвинили в отмывании биткоинов на $336 миллионов

В США гражданина России и Швеции Романа Стерлингова заключили под стражу по уголовному делу. Он обвиняется в отмывании биткоинов.

По словам спецагента налоговой службы IRS Дэвида Беккета, Стерлингов, руководящий сайтом Bitcoin Fog, с октября 2011 года через платформу перевел $336 миллионов (более 1,2 млн биткоинов). Предполагается, что $78 миллионов проходили торговыt площадки «теневого интернета», где продаются наркотики.

Россиянин обвиняется по трем пунктам: отмывание денег, переводы средств без лицензии и руководство бизнесом по таким транзакциям, пишет «РИА Новости».

Это не первое дело, когда гражданина России обвиняют в причастности к отмыванию денег через криптовалюту. Так, в 2018 году россиянин Александра Винник, которого подозревали в США в отмывании $4 миллиардов через криптовалютную биржу, попросил убежище у Греции.

Татьяна Демина