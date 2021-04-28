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Вузы России с 4 по 7 мая могут перейти на дистанционное обучение

20:27, 28.04.2021
Вузы России с 4 по 7 мая могут перейти на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские вузы с 4 по 7 мая смогут перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В документе указывается, что руководители организации вправе проводить занятия и промежуточную аттестацию с «применением дистанционных образовательных технологий».

Приказ Минобрнауки России опубликовал в официальном telegram-канале ведомства сегодня вечером.

Накануне сообщалось, что Минобрнауки РФ готовит приказ, по которому студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Татарстане школы и колледжи не будут работать с 1 по 10 мая. При этом с 4 по 7 мая в детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.

Указ об установлении в России нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением зарплаты подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан
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