Школьники и студенты колледжей в Татарстане не будут учиться с 1 по 10 мая

В Татарстане школы и колледжи не будут работать с 1 по 10 мая. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

При этом с 4 по 7 мая в детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.

Вчера стало известно, что Минобрнауки РФ готовит приказ, по которому студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы.



Идею каникул для учащихся на майские праздники поддержала председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Она заявила, что «выходные являются выходными для всех».



Татьяна Леухина