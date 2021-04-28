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Школьники и студенты колледжей в Татарстане не будут учиться с 1 по 10 мая

12:59, 28.04.2021 2
Школьники и студенты колледжей в Татарстане не будут учиться с 1 по 10 мая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане школы и колледжи не будут работать с 1 по 10 мая. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

При этом с 4 по 7 мая в детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.

Вчера стало известно, что Минобрнауки РФ готовит приказ, по которому студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы.

Идею каникул для учащихся на майские праздники поддержала председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Она заявила, что «выходные являются выходными для всех».

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Кому это из крупных чиновников дети в праздник помешали, не поверю я в их благие намерения. Значит все отдыхать будут, а воспитатели не люди что ли? А заведующим какую головную боль создали, каких "добровольцев" назначить? Это на 2 - 3 пришедших ребенка надо выдернуть 2 воспитателей, 2 нянечек (по 1/2 дня), 2 кухонных работника (по одному по ТБ нельзя), завхоза (кто продукты принимать, раздавать будет, материално- ответственное лицо), ну и + кто то из руководства должен это все контролировать. И не надо мне тут про то что я утрирую, это в прокуратуре объяснятся придется, если не дай Бог что то случится. Не дороговато ли отдых родителей от своих детей обходится? А как в другие дни праздников, в новый год такие родители выкручиваются?
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    Анонимно 29 апр
    В Новый год отдыхают все, а на эти майские только бюджетники и чиновники. Все остальные организации работают.
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