Скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом вратарь Роман Гейзель скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

По данным источника, бывший хоккеист покончил с собой в Кемерово.

«Сегодня Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются. Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом», — говорится в сообщении ФХМР.

Гейзель на протяжении всей карьеры выступал на позиции голкипера и дважды (в 2005 и 2011 годах) признавался лучшим вратарем страны. Вместе со сборной России он четырежды выигрывал чемпионат мира. На клубном уровне Гейзель выступал за «Кузбасс» (1998—2012) и «Сибсельмаш» (2012/13), завершив карьеру в 32 года из-за тяжелой травмы колена.