Кабмин РФ планирует сократить программу льготного кредитования бизнеса

Правительство России собирается сократить программу льготного кредитования бизнеса. Кабмин уже подготовил соответствующий документ.

По данным «Известий», будут пересмотрены ряд условий программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Суммы максимальных займов снизятся, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств сократят в три раза.

Для микро– и малого бизнеса сумма максимального займа уменьшится с 2 млрд руб. до 200 млн рублей и 500 млн рублей соответственно. Сроки финансирования на пополнение оборотных средств собираются сократить с трех лет до одного года. Также предполагается сокращение субсидирования льготных кредитов для компаний, представляющих строительную отрасль. Получить льготные кредиты не смогут также компании, где учредителем с долей больше 25% капитала выступает крупный бизнес.

Ранее правительству России предложили расширить параметры и продолжительность программы льготного кредитования бизнеса под 3% годовых. С такой инициативой выступил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.