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Кабмин РФ планирует сократить программу льготного кредитования бизнеса

09:46, 28.04.2021
Кабмин РФ планирует сократить программу льготного кредитования бизнеса
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России собирается сократить программу льготного кредитования бизнеса. Кабмин уже подготовил соответствующий документ.

По данным «Известий», будут пересмотрены ряд условий программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Суммы максимальных займов снизятся, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств сократят в три раза.

Для микро– и малого бизнеса сумма максимального займа уменьшится с 2 млрд руб. до 200 млн рублей и 500 млн рублей соответственно. Сроки финансирования на пополнение оборотных средств собираются сократить с трех лет до одного года. Также предполагается сокращение субсидирования льготных кредитов для компаний, представляющих строительную отрасль. Получить льготные кредиты не смогут также компании, где учредителем с долей больше 25% капитала выступает крупный бизнес.

Ранее правительству России предложили расширить параметры и продолжительность программы льготного кредитования бизнеса под 3% годовых. С такой инициативой выступил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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