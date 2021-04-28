В Татарстане на 8% выросли продажи подержанных автомобилей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на 8% выросли продажи подержанных автомобилей. В марте на вторичном рынке в республике продано 11,7 тысячи машин, сообщает агентство «Автостат».

Татарстан вошел в восьмерку регионов с наибольшим числом проданных автомобилей с пробегом.

В целом, продажи на вторичном рынке увеличились по всей России. Всего в стране продано 424,7 тысячи машин с пробегом — на 11,7% больше, чем в 2020 году. Больше всего автомобилей продано в Подмосковье, затем в рейтинге идут Москва и Краснодарский край.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане в феврале продали 10 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Республика заняла седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом проданных машин. В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля по итогам первого квартала 2021 года составила 355 тыс. рублей — это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12% больше, чем на конец 2020 года.



Ольга Плешкова