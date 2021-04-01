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В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 13,8%

11:43, 01.04.2021
В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 13,8%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля по итогам первого квартала 2021 года составила 355 тыс. рублей — это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 12% больше, чем на конец 2020 года. Исследование провели аналитики «Авито».

Рост цен связан с увеличением стоимости новых автомобилей, колебанием валютных курсов и повышением спроса на вторичном рынке.

Фото: realnoevremya.ru

Самой востребованной маркой в Татарстане в первом квартале года стала Lada со средней стоимостью в 153 тысячи рублей. На втором и третьем месте Kia (655 тысяч) и Hyundai (586 тысяч).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в феврале продали 10 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Республика заняла седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом проданных машин.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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