В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 13,8%

В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля по итогам первого квартала 2021 года составила 355 тыс. рублей — это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 12% больше, чем на конец 2020 года. Исследование провели аналитики «Авито».

Рост цен связан с увеличением стоимости новых автомобилей, колебанием валютных курсов и повышением спроса на вторичном рынке.

Фото: realnoevremya.ru

Самой востребованной маркой в Татарстане в первом квартале года стала Lada со средней стоимостью в 153 тысячи рублей. На втором и третьем месте Kia (655 тысяч) и Hyundai (586 тысяч).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в феврале продали 10 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Республика заняла седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом проданных машин.



Ольга Плешкова