Продажи подержанных автомобилей в Татарстане в феврале снизились на 4%

В Татарстане в феврале продали 10 тыс. автомобилей с подержанных автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Республика заняла седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом проданных машин. Больше всего автомобилей продали в Москве (20,1 тыс). Второе и третье место заняли Подмосковье (19,2 тыс) и Краснодарский край (18,7 тыс).

Фото: Авто.Ру

Всего в России в феврале продажи б/у машин составили 360,9 тыс. единиц, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Согласно документу, сделку можно будет проводить с помощью портала госуслуг. Документы можно будет подписывать электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.



Ольга Плешкова