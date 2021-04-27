В ночном пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина
Ночью в пятиэтажном доме на улице Гвардейская, 42, в Казани произошел пожар. В квартире на втором этаже загорелись вещи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Пожар потушили в половине первого ночи. Спасатели обнаружили в горящей квартире тело женщины, ее личность устанавливается.
Причину возгорания установят пожарные дознаватели.
Ранее в Казани мужчину госпитализировали после пожара в одной из квартир по улице Аделя Кутуя.
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