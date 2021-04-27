Новости общества

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ночном пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина

09:08, 27.04.2021
В ночном пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина
Фото: МЧС РТ

Ночью в пятиэтажном доме на улице Гвардейская, 42, в Казани произошел пожар. В квартире на втором этаже загорелись вещи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар потушили в половине первого ночи. Спасатели обнаружили в горящей квартире тело женщины, ее личность устанавливается.

Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

Ранее в Казани мужчину госпитализировали после пожара в одной из квартир по улице Аделя Кутуя.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем