В ночном пожаре в пятиэтажке в Казани погибла женщина

Фото: МЧС РТ

Ночью в пятиэтажном доме на улице Гвардейская, 42, в Казани произошел пожар. В квартире на втором этаже загорелись вещи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар потушили в половине первого ночи. Спасатели обнаружили в горящей квартире тело женщины, ее личность устанавливается.



Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

Ранее в Казани мужчину госпитализировали после пожара в одной из квартир по улице Аделя Кутуя.



Ольга Плешкова