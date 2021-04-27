Прифтис: «Когда УНИКС получил преимущество «плюс 10», мы потеряли голову»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги первого матча финала Кубка Европы против «Монако», в котором казанцы уступили со счетом 87:89.
«Как и ожидалось, игра получилась очень тяжелой, физически затратной. Но не сказал бы, что она была качественной с нашей стороны. Когда получили преимущество «плюс 10» в середине игры, то потеряли голову. Перестали возвращаться в защиту, много ошибались. «Монако» перехватил инициативу, получил психологическое преимущество и победил», — сказал Прифтис.
Также тренер УНИКСа отметил, что несмотря на преимущество домашней площадки, казанской команде пришлось пойти на уступки сопернику, позволив им провести первый матч серии во Франции. По словам Прифтиса, игра в Казани будет нервозной из-за сегодняшнего поражения.
«Да, у нас преимущество своей площадки, которого мы добивались на протяжении всего сезона. Но чтобы помочь «Монако» и французской лиге, было принято решение провести первый матч на выезде. Для УНИКСа это очень плохо, это многое меняет для нас. Сейчас нужно побеждать в Казани. Вторая игра будет очень нервозной», — считает Прифтис.
Напомним, УНИКС уступил на выезде «Монако» в первом матче финальной серии Кубка Европы по баскетболу. Лучшим в составе казанцев стал Артем Клименко, набравший за игру 22 очка. Решающими в матче стали потеря на ведении и промах в последней атаке Джордана Теодора, которые позволили «Монако» обыграть казанскую команду.СпортБаскетбол
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