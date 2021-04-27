Прифтис: «Когда УНИКС получил преимущество «плюс 10», мы потеряли голову»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги первого матча финала Кубка Европы против «Монако», в котором казанцы уступили со счетом 87:89.

«Как и ожидалось, игра получилась очень тяжелой, физически затратной. Но не сказал бы, что она была качественной с нашей стороны. Когда получили преимущество «плюс 10» в середине игры, то потеряли голову. Перестали возвращаться в защиту, много ошибались. «Монако» перехватил инициативу, получил психологическое преимущество и победил», — сказал Прифтис.

Фото: eurocupbasketball.com

Также тренер УНИКСа отметил, что несмотря на преимущество домашней площадки, казанской команде пришлось пойти на уступки сопернику, позволив им провести первый матч серии во Франции. По словам Прифтиса, игра в Казани будет нервозной из-за сегодняшнего поражения.



«Да, у нас преимущество своей площадки, которого мы добивались на протяжении всего сезона. Но чтобы помочь «Монако» и французской лиге, было принято решение провести первый матч на выезде. Для УНИКСа это очень плохо, это многое меняет для нас. Сейчас нужно побеждать в Казани. Вторая игра будет очень нервозной», — считает Прифтис.

Фото: eurocupbasketball.com

Напомним, УНИКС уступил на выезде «Монако» в первом матче финальной серии Кубка Европы по баскетболу. Лучшим в составе казанцев стал Артем Клименко, набравший за игру 22 очка. Решающими в матче стали потеря на ведении и промах в последней атаке Джордана Теодора, которые позволили «Монако» обыграть казанскую команду.