УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала Кубка Европы

УНИКС на выезде проиграл «Монако» (87:89) в первом матче финальной серии Кубка Европы по баскетболу.

Димитрис Прифтис преподнес сюрприз своему визави, выпустив в старте центрового Артема Клименко. Российский баскетболист, несмотря на отрицательные прогнозы, игру не испортил, набрал за весь матч 22 очка и стал самым результативным игроком УНИКСа.

При этом в первой четверти хозяева смогли немного оторваться в счете (+5), но к концу половины встречи разрыв сократился до минимума.

К заключительной четверти команды подходили с аналогичным отставанием УНИКСа. В середине периода за пятый фол у казанцев выбыл Джон Браун, плюс продолжал мазать свои броски Джамар Смит.

Фото: eurocupbasketball.com

За минуту до конца четверти счет был 86:85, после чего Джордан Теодор в проходе забил два очка. В ответной атаке «Монако» трижды промахнулся, но каждый раз забирал подборы, набрав два очка со штрафных. При отставании в одно очко у УНИКСа оставалось на атаку полное владение за 27 секунд до сирены, но Теодор потерял мяч.

За шесть секунд «Монако» довел разрыв в счете до двух очков. В ответной атаке УНИКС довел мяч до броска, но Теодор в проходе допустил промах.

«Монако» — УНИКС — 89:87 (23:18, 19:26, 23:20, 24:23)