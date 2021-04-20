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В Апастово ликвидировали нелегальную свалку площадью 147 кв. метров

22:37, 20.04.2021
В Апастово ликвидировали нелегальную свалку площадью 147 кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане в поселке городского типа Апастово ликвидировали несанкционированную свалку древесины и отходов сноса и разборки зданий. Нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии РТ.

Площадь нелегальной свалки составила 147 кв. метров, объем — 85 куб. метров.

Фото: eco.tatarstan.ru

Захламленная территория очищена от мусора и приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Отметим, что нелегальные свалки в республике регулярно выявляют как экологи, так и местные жители. Так, например, жители казанского поселка Константиновка, чтобы привлечь внимание к проблеме, завели одной из местных свалок профиль в Instagram.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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