В Апастово ликвидировали нелегальную свалку площадью 147 кв. метров
В Татарстане в поселке городского типа Апастово ликвидировали несанкционированную свалку древесины и отходов сноса и разборки зданий. Нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии РТ.
Площадь нелегальной свалки составила 147 кв. метров, объем — 85 куб. метров.
Захламленная территория очищена от мусора и приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Отметим, что нелегальные свалки в республике регулярно выявляют как экологи, так и местные жители. Так, например, жители казанского поселка Константиновка, чтобы привлечь внимание к проблеме, завели одной из местных свалок профиль в Instagram.
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