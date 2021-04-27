В Татарстане в субботниках приняли участие более 280 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В субботниках, которые прошли в Татарстане 24 и 25 марта, приняли участие 281 129 человек. Наибольшее количество татарстанцев, вышедших на уборку территорий, зафиксировали в Бугульминском районе РТ — 25,8 тыс. человек.

В Лаишевском районе в субботниках поучаствовали 25 тыс. человек, в Высокогорском районе — 22 110 граждан, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В Казани центральной площадкой проведения республиканского субботника был Ноксинский лес. Там на уборку вышли 1,2 тыс. жителей города.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что 24 апреля в субботнике в Казани приняли участие более 60 тысяч человек. К работам привлекли 150 единиц техники. В Набережных Челнах на мероприятие вышли более 28 тыс. человек.

Как проходил субботник в Русско-немецкой Швейцарии в Казани, где люди вырубали борщевик Сосновского, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».



Татьяна Демина