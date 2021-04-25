В Набережных Челнах на субботник вышли более 28 тыс. человек

В Набережных Челнах вчера прошел субботник, в котором приняли участие 28 тысяч человек. Во время мероприятия была организована связь с Казанью, где работы возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов.

На субботнике челнинцы очистили 544,6 га территории города, вывезли 2 223 куб.м. мусора и растительных отходов, посадили 720 деревьев и кустарников. В рамках международной акции «Сад памяти» в районе Памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне в поселке Орловка депутаты Горсовета организовали посадку 43 хвойных пород деревьев, передает пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: nabchelny.ru

В субботнике в Казани 24 апреля приняли участие уже более 60 тысяч человек. Уборка проходила во всех районах города. Всего на полигоны вывезли 9,4 тыс. куб. м мусора, а если считать с начала двухмесячника по санитарной очистке — 290 тыс. куб. метров.

