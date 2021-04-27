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Соцсети: жителям поселка Новые Салмачи могут отключить водоснабжение

22:27, 27.04.2021 3
Соцсети: жителям поселка Новые Салмачи могут отключить водоснабжение
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Жителям поселка Новые Салмачи в Пестречинском районе РТ, которые не согласятся с новыми правилами оплаты счетов за воду, планируют с 20 мая отключить водоснабжение. Об этом сообщили местные жители в соцсети.

«Сегодня нас уведомили что мы обязаны платить не за воду, а за коммуникации по которым она проходит и не по счетчикам, а согласно площади участка», — говорится в посте, опубликованном жителями Новых Салмачей.

Скриншот

Местные жители возмущены этим заявлением. Чтобы привлечь внимание к этому вопросу, в комментариях к посту многие начали отмечать республиканских властей, в том числе президента Татарстана Рустама Минниханова.

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    А так можно что ли?
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  • Анонимно 28 апр
    Там где монополисты, там всегда так. Не важно частники это или госкомпании. Что хотят то и воротят. Выбора то нет
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  • Анонимно 28 апр
    Любимые посёлки. Чем люди руководствуются, когда покупают жилье на отшибе, без инфраструктуры, дорог и прочих необходимых вещей? Дешевизной? Ну так поговорка работает же безотказно.
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