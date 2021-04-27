В Алексеевском районе РТ произошло ДТП — погибли два человека

В Татарстане в Алексеевском районе на 25 км автодороги Алексеевск — Билярск столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Хендай Крета». В результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

ДТП произошла сегодня в 18.05. Водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другим автомобилем. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Пассажира «Лады Калины», мужчину 1998 года, госпитализировали в больницу, где позже он скончался.

Обстоятельства смертельного ДТП уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Татьяна Демина