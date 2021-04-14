МЭА повысило оценку по росту спроса на нефть в 2021 году до 96,7 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало: в текущем году глобальный спрос на нефть увеличится до 96,7 млн баррелей в сутки. По сравнению с мартовской, оценка показателя повышена на 230 тысяч б/с.

«В расчет взяты более благоприятные прогнозы по экономике и крепкие операционные индикаторы», — объяснили повышение прогноза в МЭА.

В организации обратили внимание, что процесс восстановления спроса на нефть все еще нестабилен, так как в странах-потребителях этого сырья продолжает расти число зараженных COVID-19, пишет ТАСС.

В МЭА прогнозируют, что в 2021 году предложение нефти от государств, не входящих в ОПЕК, восстановится на 610 тыс. б/с против падения на 1,3 млн б/с в прошлом году.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, правительство России понизило прогноз по добыче нефти на текущий и следующий год: в 2021-м ожидается добыть 517 млн тонн вместо 560, в 2022-м — 548 млн тонн вместо 558. На 2023—2024 годы планируемые цифры остались прежними.



Татьяна Демина