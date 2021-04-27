Ак Барс Банк не будет выплачивать дивиденды за 2020 год

Фото: Пресс-служба Ак Барс Банка

Совет директоров Ак Барс Банка рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации.



Годовому общему собранию предложили направить 5% от чистой прибыли 2020-го на формирование резервного фонда. Так, 217,8 млн рекомендовано направить на фонд, а 4,1 млрд прибыли оставить в составе нераспределенной. Решение было принято на заседании 22 апреля.

Напомним, Ак Барс отказывался от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год. По итогам 2019 года чистая прибыль Ак Барс Банка по МСФО составила 7,6 млрд рублей.

Маргарита Головатенко