В Самарской области за год население сократилось на 25 тысяч жителей

Численность населения Самарской области за год сократилась на 25 368 жителей — до 3 154 164 человек, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на данные Росстата на 1 января текущего года.



За последние годы это наиболее существенное снижение: в 2020-м численность населения сократилась на 3,56 тысячи жителей, в 2019-м — на 10,5 тысячи.

Убыль населения в январе Росстат оценивал в 24 тысячи человек. Городское население области сократилось на 22 618 человек — до 2,5 млн, а сельское — на 2 750.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года в России убыль населения составила 219,8 тыс. человек. По сравнению с январем 2020 года больше на 33,9%.

Маргарита Головатенко