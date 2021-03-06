Смертность в России выросла на 33,9% по сравнению с началом 2020 года

В январе 2021 года в России убыль населения составила 219,8 тыс. человек, что по сравнению с январем 2020 года больше на 33,9%. В целом по стране убыль за прошлый месяц составила 113 тыс. человек. Об этом сказано в данных Росстата.



Естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тыс. человек — население в январе 2020 года сократилось на 45,2 тыс., а в январе текущего года — на 113,2 тыс.

На 1,3% к январю прошлого года снизилась младенческая смертность — за первый месяц 20201 года умерли 538 младенцев. В январе 2021 года в России родились 1,6,6 тыс. детей, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 10,3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в России уровень смертности достиг максимального показателя за последние 10 лет. В 2020 году на фоне пандемии показатель смертности составил 113,2, что выше показателя 2019 года на 10%.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявляла, что младенческая смертность в России сократилась на 8,2%. Также на 1% снизилась смертность от онкологических заболеваний.

Маргарита Головатенко