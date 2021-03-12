В Москве протестируют электробусы-«гармошки» от КАМАЗа на самых загруженных маршрутах

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В Москве электробус-«гармошку» от КАМАЗа запустят на самых загруженных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

Точные сроки начала испытаний не называются. Электробус вмещает в себя 135 пассажиров, имеет 48 сидячих мест.

В начале марта в российской столице завершились тестовые испытания автобуса от КАМАЗа. Они проводились без пассажиров водителями-испытателями НТЦ с нагрузкой, имитирующей 50%-ную загрузку салона автобуса. С помощью испытаний специалисты определяли расход топлива и отладку телематического оборудования автобуса.

Автобус-«гармошку» разработали специалисты Научно-технического центра КАМАЗа специально по заказу ГУП «Мосгортранс». Полевые испытания проходили на основных маршрутах Москвы с начала зимы. Автобусы планировалось тестировать около полугода. Серийное производство автобуса планируется запустить в конце 2021 года на башкирском заводе ПАО «НЕФАЗ», «дочке» КАМАЗа.