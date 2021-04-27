СМИ: Бурмистров из «Ак Барса» может перейти в ЦСКА
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров может перейти в ЦСКА, сообщает Sport24.
По данным источника, московский клуб рассматривает хоккеиста в качестве усиления на следующий сезон КХЛ. В случае перехода нападающий достанется москвичам в статусе свободного агента.
Контракт Бурмистрова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2021 года. Ранее сообщалось, что казанцы намерены продлить соглашение с игроком, но стороны пока не договорились по условиям договора.
На Бурмистрова также претендует челябинский «Трактор».СпортХоккей
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