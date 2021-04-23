«Ак Барс» могут покинуть два нападающих: Бурмистров интересен «Трактору», Тихонов уйдет в «Салават»

Воспитанник казанского «Ак Барса», нападающий команды Александр Бурмистров интересен сразу двум клубам Восточной конференции КХЛ. Как сообщает Metaratings, в игроке заинтересованы омский «Авангард» и челябинский «Трактор».

По информации источника, оба клуба готовы предметно разговаривать со стороной хоккеиста. Однако у самого Александра в приоритете «Ак Барс», но остаться форвард готов при определенных финансовых условиях. Контракт нападающего действует до 30 апреля 2021 года.

Другой форвард «Ак Барса» — Виктор Тихонов должен продолжить карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает башкирское издание «Собкор02». По сообщениям источника, о переходе будет объявлено после 30 апреля. Именно в этот день у Тихонова истекает контракт с казанским клубом.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард провел 42 матча и набрал 23 (11+12) очка. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 15 играх. Срок соглашения игрока с «Ак Барсом» также истекает 30 апреля.