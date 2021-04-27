Голикова ожидает возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу в России к сентябрю

В России коллективный иммунитет к коронавирусу может возникнуть, предположительно, к сентябрю. Ситуация может различаться в регионах, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что все зависит от интенсивности вакцинации, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Голикова обратила внимание на то, что некоторые регионы не соблюдают рекомендации по снятию ограничительных мер. Это в свою очередь влечет прирост заболеваемости среди пожилых россиян.

Дагестан, Забайкалье и Ингушетия до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19. Еще в 33 регионах доля вакцинированных пожилых людей остается ниже, чем в среднем по стране. В целом по РФ доля граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые сделали прививку, составляет 47%, передает информагентство слова Голиковой.

Вчера она заявила, что в России не будут вводить новые ограничительные меры на майские праздники. Все регионы принимают решения, исходя из эпидемиологической ситуации.

Татьяна Леухина