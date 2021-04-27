В Татарстане выявили 34 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 34 новых случая COVID-19. Один из них — завозной, остальные — контактные, сообщили в Минздраве республики.

15 человек госпитализировали, 19 получают лечение на дому. В Казани зарегистрировали 8 заболевших COVID-19, по четыре случая выявили в Набережных Челнах и Мензелинском районе РТ, по три — в Спасском и Актанышском районах, два — в Нижнекамском, по одному — в Азнакаевском, Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Сармановском и Тукаевском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в Татарстане зарегистрировано 20 344 случая COVID-19.

За сутки выздоровели 29 пациентов, за весь период — 17 412 человек. Подтвердились три случая смерти от COVID-19, от инфекции за все время пандемии коронавируса умерли 458 татарстанцев.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина