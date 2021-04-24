В Казани мужчину госпитализировали после пожара в квартире

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани мужчину госпитализировали после пожара в одной из квартир по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 10.59. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажки. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 15 человек, из них один ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные вытащили из квартиры мужчину, личность которого устанавливается. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в городскую больницу №7 Казани.



В 11.16 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорели вещи и мебель в зальной комнате трехкомнатной квартиры на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.



Вчера в Казани произошел пожар в многоэтажке по улице Карбышева. Пятерых человек спасли из зоны плотного задымления при помощи масок спасаемого капюшонного типа. Еще двоих спустили из окон квартир по пожарной лестнице.



Татьяна Леухина