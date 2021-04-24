В Казани мужчину госпитализировали после пожара в квартире
В Казани мужчину госпитализировали после пожара в одной из квартир по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о пожаре поступило в 10.59. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажки. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 15 человек, из них один ребенок.
Пожарные вытащили из квартиры мужчину, личность которого устанавливается. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в городскую больницу №7 Казани.
В 11.16 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорели вещи и мебель в зальной комнате трехкомнатной квартиры на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.
Вчера в Казани произошел пожар в многоэтажке по улице Карбышева. Пятерых человек спасли из зоны плотного задымления при помощи масок спасаемого капюшонного типа. Еще двоих спустили из окон квартир по пожарной лестнице.
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