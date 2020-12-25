В Челнах полицейские накрыли работу подпольного казино, проработавшего четыре дня

Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах полицейские накрыли работу подпольного казино, просуществовавшего четыре дня. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Правоохранительные органы установили, что в подсобном помещении одного их торговых центров города подозреваемый организовал проведение азартных игр. Игровой салон проработал всего четыре дня, после чего его накрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли компьютеры и системные блоки, деньги, сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане накрыли подпольное казино в Буинске.



Ольга Плешкова