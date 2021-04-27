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Курс доллара вырос до 74,98 рубля

07:20, 27.04.2021
Курс доллара вырос до 74,98 рубля
Фото: pixabay.com

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки. Он составил 74,977 рубля.

Курс евро снизился на 15,75 копейки, до 90,495 рубля, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов выразил мнение, что вероятности укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

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