Курс доллара вырос до 74,98 рубля
На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки. Он составил 74,977 рубля.
Курс евро снизился на 15,75 копейки, до 90,495 рубля, сообщает ТАСС.
Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов выразил мнение, что вероятности укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар в ближайшей перспективе ожидать не стоит.
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