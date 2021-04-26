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Экономист: нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар ближайшие полгода

03:33, 26.04.2021
Экономист: нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар ближайшие полгода
Фото: pixabay.com

Вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар оценил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов

«Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар», — сказал он.

Также он отметил, что рост рубля зависит от многих факторов, сообщает «РИА Новости».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. После сообщения об этом курс рубля на Московской бирже начал расти.

Алексей Нечаев
ЭкономикаФинансыОбщество
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