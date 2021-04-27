Россия обыграла США на ЮЧМ-2021, проигрывая по ходу матча 1:5
Сборная России обыграла команду США (7:6 от) в групповом раунде юниорского чемпионата мира по хоккею.
После первого периода встречи россияне уступали сопернику 1:3. Еще две шайбы российская сборная пропустила в начале второй трети матча — 1:5.
После этого американцы успокоились, чем воспользовались хоккеисты из России, забросившие четыре шайбы, на что хозяева льда ответили лишь одним голом.
В третьем периода Иван Мирошниченко оформил дубль и сравнял счет, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Никита Чибриков уже на первой минуте отправил шайбу в ворота США и принес победу сборной России — 7:6 (от).
Россия U-18 — США U18 — 7:6 (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 — 2, Чесли;
0:2 — 5, Дьюк (Хатсон, Пастухов);
1:2 — 9, Юров (Чибриков, Макаров);
1:3 — 16, Беренс (Хатсон, Кули);
1:4 — 21, Страки (Ховард, Страмел);
1:5 — 24, Пастухов (Хатсон, Беренс);
2:5 — 26, Бучельников (Новиков);
3:5 — 28, Гайдамак (Грудинин, Чибриков);
4:5 — 33, Мичков (Грудинин, Петров);
4:6 — 36, Дьюк (Пастухов, Беренс);
5:6 — 39, Мирошниченко (Коромыслов, Свечков);
6:6 — 54, Мирошниченко (Свечков, Юров);
7:6 — 61, Чибриков (Иванцов).
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