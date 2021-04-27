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Россия обыграла США на ЮЧМ-2021, проигрывая по ходу матча 1:5

07:14, 27.04.2021 14
Россия обыграла США на ЮЧМ-2021, проигрывая по ходу матча 1:5
Фото: fhr.ru

Сборная России обыграла команду США (7:6 от) в групповом раунде юниорского чемпионата мира по хоккею.

После первого периода встречи россияне уступали сопернику 1:3. Еще две шайбы российская сборная пропустила в начале второй трети матча — 1:5.

После этого американцы успокоились, чем воспользовались хоккеисты из России, забросившие четыре шайбы, на что хозяева льда ответили лишь одним голом.

В третьем периода Иван Мирошниченко оформил дубль и сравнял счет, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Никита Чибриков уже на первой минуте отправил шайбу в ворота США и принес победу сборной России — 7:6 (от).

Россия U-18 — США U18 — 7:6 (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 — 2, Чесли;
0:2 — 5, Дьюк (Хатсон, Пастухов);
1:2 — 9, Юров (Чибриков, Макаров);
1:3 — 16, Беренс (Хатсон, Кули);
1:4 — 21, Страки (Ховард, Страмел);
1:5 — 24, Пастухов (Хатсон, Беренс);
2:5 — 26, Бучельников (Новиков);
3:5 — 28, Гайдамак (Грудинин, Чибриков);
4:5 — 33, Мичков (Грудинин, Петров);
4:6 — 36, Дьюк (Пастухов, Беренс);
5:6 — 39, Мирошниченко (Коромыслов, Свечков);
6:6 — 54, Мирошниченко (Свечков, Юров);
7:6 — 61, Чибриков (Иванцов).

СпортХоккейОбщество
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Вот это молодцы. Вот как надо играть.
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  • Анонимно 27 апр
    Гордимся российскими ребятами. Они нас санкциями, а мы их шайбами.
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    Анонимно 27 апр
    вы друг чей то миллиардер?
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    Анонимно 27 апр
    Какие нах санкции! ты еще путена к победе наших ребят приплети ))
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    Анонимно 27 апр
    Слава Путину!
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    Анонимно 27 апр
    а при чем тут путин
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    Анонимно 27 апр
    а кто ж всё это проспонсировал, построил ледовые дворцы ?
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    Анонимно 27 апр
    В СССР дворцов было меньше. Зато коробок во дворах было больше. Хоккеисты играли гораздо лучше. Напомните когда мы канадцев основной командой последний раз выигрывали в финалах?
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  • Анонимно 27 апр
    Красная машина- против неё не попрешь!!! Молодцы мальчишки, так закаляется сталь.

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  • Анонимно 27 апр
    ГОРДИМСЯ ВАМИ!
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  • Анонимно 27 апр
    Не помог америкосам отказ в выдаче визы нашему лидирующему игроку. А как надеялись, что это им поможет!!!
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    Анонимно 27 апр
    Ребята молодцы. Странно, как Мирошниченко забросил 2 шайбы, включая победную , если его там нет?
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  • Анонимно 27 апр
    ДА МОЛОДЦЫ НО ТАКУЮ ФОРУ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ
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  • Анонимно 27 апр
    Пусть знают чьи шишки в лесу.
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