В Казани стартует второй оператор каршеринга «Делимобиль»

На этой неделе в Казани стартует второй оператор каршеринга «Делимобиль». Информацию о запуске платформы нашему изданию подтвердили в пресс-службе компании «Каршеринг Руссия».



Численность и марки автомобилей, зона покрытия поездок, условия аренды автомобилей — все это пока держат в секрете до официальной презентации проекта. Эту информацию раскроют 28 апреля на презентации проекта.



В сервисе автолюбителям доступны минутные, часовые, дневные тарифы и проездные.



— Базовый тариф — 8,77 руб./мин. движения и 3,35 рубля за минуту простоя, — рассказал представитель ФАР Дмитрий Золотов. — Есть и фиксированный проездной, когда сама система «считает» стоимость проезда по указанному маршруту.

Стоимость суточного тарифа «Делимобиля» в Москве составляет от 2,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. (пакет включает до 150 км пробега). Как правило, перемещаться можно в пределах одного города, но есть и транзитные варианты. Так, к примеру, выезжая из Тольятти, можно доехать до Казани.

Сейчас крупнейший каршеринговый сервис в Казани — «Яндекс.Драйв». По данным компании, в ее активе 440 автомобилей по городу.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова