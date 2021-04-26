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В Китае начали расследование против крупнейшего в стране онлайн-сервиса доставки еды

20:01, 26.04.2021
В Китае начали расследование против крупнейшего в стране онлайн-сервиса доставки еды
Фото: pixabay.com

О начале антимонопольного расследования в отношении крупнейшего в стране онлайн-сервиса доставки еды Meituan, заявило Государственное управление рыночного регулирования Китая.

В заявлении отмечается, что компания принуждает продавцов использовать только их платформу. Также Meituan подозревается в других признаках монополизма.

Ранее правильность решения властей КНР о взыскании с компании штрафа в размере 18,22 млрд юаней (порядка $2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства признал интернет-гигант Alibaba.

Алексей Нечаев
Общество
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