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В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

17:38, 26.04.2021
В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в понедельник вечером наблюдаются 7-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.

Заторы наблюдаются на улицах Вишневского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Пушкина, Московской. Пробки образовались на улицах Лево-Булачной, Габдуллы Тукая, Космонавтов, Тэцевской. Движение затруднено на улицах Академика Сахарова, Закиева, Ломжинской, Комиссара Габишева, Ноксинском спуске, проспекте Ямашева.

В Казани в пятницу вечером наблюдались тоже 7-балльные пробки.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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