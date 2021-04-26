В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером наблюдаются 7-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.
Заторы наблюдаются на улицах Вишневского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Пушкина, Московской. Пробки образовались на улицах Лево-Булачной, Габдуллы Тукая, Космонавтов, Тэцевской. Движение затруднено на улицах Академика Сахарова, Закиева, Ломжинской, Комиссара Габишева, Ноксинском спуске, проспекте Ямашева.
В Казани в пятницу вечером наблюдались тоже 7-балльные пробки.
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