Казанская организация вошла в реестр недобросовестных компаний
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз» из Казани вошел в реестр недобросовестных компаний, который подготовил Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.
Также эксперты включили в список КПКГ «Сибирский кредитный союз», КПКГ «Финанс Групп» из Новосибирска, ООО «Московская сберегательная касса», ООО МФО «Внеш Эконом Финанс» из Москвы, сообщили в пресс-службе фонда.
Всего в реестре 566 организаций.
Вкладчики, которые пострадали от организаций из реестра, могут получить компенсацию от фонда в размере не более 35 тыс. рублей, а ветераны Великой Отечественной войны — не более 250 тыс. рублей.
В России по итогам прошлого года портфель микрозаймов увеличился на 18% — до 249 млрд рублей. Объем их выдач остался на уровне 2019 года.
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