Казанская организация вошла в реестр недобросовестных компаний

Фото: Максим Платонов

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз» из Казани вошел в реестр недобросовестных компаний, который подготовил Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.

Также эксперты включили в список КПКГ «Сибирский кредитный союз», КПКГ «Финанс Групп» из Новосибирска, ООО «Московская сберегательная касса», ООО МФО «Внеш Эконом Финанс» из Москвы, сообщили в пресс-службе фонда.

фото: pixabay.com

Всего в реестре 566 организаций.

Вкладчики, которые пострадали от организаций из реестра, могут получить компенсацию от фонда в размере не более 35 тыс. рублей, а ветераны Великой Отечественной войны — не более 250 тыс. рублей.

В России по итогам прошлого года портфель микрозаймов увеличился на 18% — до 249 млрд рублей. Объем их выдач остался на уровне 2019 года.

Алексей Нечаев