В России по итогам 2020 года портфель микрозаймов увеличился на 18%

В России по итогам прошлого года портфель микрозаймов увеличился на 18% — до 249 млрд рублей. Объем их выдач остался на уровне 2019 года.

«Структура портфеля микрозаймов продолжала смещаться в сторону среднесрочных займов при сокращении сегмента так называемых займов «до зарплаты», говорится в сообщении Центрального банка РФ.

В регуляторе отметили, что в прошлом году льготные программы и увеличение госфинансирования микрофинансовых организаций, работающих с бизнесменами, поспособствовали тому, что доля сегмента малого и среднего предпринимательства в портфеле микрозаймов выросла почти до четверти.



По данным ЦБ, в 2020 году доля онлайн-займов в структуре выдач в сегменте займов «до зарплаты» выросла до 75%, в сегменте среднесрочных займов — до 22%.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года сообщалось, что Фонд поддержки предпринимательства одобрил татарстанским предпринимателям займы по четырем видам микрофинансирования на общую сумму 1,01 млрд рублей.

О том, каким будет рынок микрозаймов в 2021 году, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина