Казанский «Водоканал» после аварии на подстанции разместил водовозки: адреса

После пожара на подстанции и отключения электроэнергии в Приволжском районе Казани «Водоканал» разместил водовозки. Об этом сообщили в мэрии Казани.

По данным на 15.40, машины с водой находятся по адресам:

пр. Победы, 50,

Ломжинская, 9,

пр. Победы, 30, корп.3,

Сафиуллина, 56а.

Еще две машины после заправки отправятся в «Изумрудный город» и на ул. Дубравную,15.

Актуальную информацию по подвозу воды можно уточнять по телефону 231-62-60. Отмечается, что водовозки могут сменять местоположения для охвата большего числа адресов.

По предварительной информации МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек. В мэрии Казани сообщили, что электроснабжение возобновят к вечеру.