Казанский «Водоканал» после аварии на подстанции разместил водовозки: адреса
После пожара на подстанции и отключения электроэнергии в Приволжском районе Казани «Водоканал» разместил водовозки. Об этом сообщили в мэрии Казани.
По данным на 15.40, машины с водой находятся по адресам:
- пр. Победы, 50,
- Ломжинская, 9,
- пр. Победы, 30, корп.3,
- Сафиуллина, 56а.
Еще две машины после заправки отправятся в «Изумрудный город» и на ул. Дубравную,15.
Актуальную информацию по подвозу воды можно уточнять по телефону 231-62-60. Отмечается, что водовозки могут сменять местоположения для охвата большего числа адресов.
По предварительной информации МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек. В мэрии Казани сообщили, что электроснабжение возобновят к вечеру.Происшествия Татарстан
комментарии