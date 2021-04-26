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Казанский «Водоканал» после аварии на подстанции разместил водовозки: адреса

16:06, 26.04.2021 5
Казанский «Водоканал» после аварии на подстанции разместил водовозки: адреса
Фото: pxhere.com

После пожара на подстанции и отключения электроэнергии в Приволжском районе Казани «Водоканал» разместил водовозки. Об этом сообщили в мэрии Казани.

По данным на 15.40, машины с водой находятся по адресам:

  • пр. Победы, 50,
  • Ломжинская, 9,
  • пр. Победы, 30, корп.3,
  • Сафиуллина, 56а.

Еще две машины после заправки отправятся в «Изумрудный город» и на ул. Дубравную,15.

Актуальную информацию по подвозу воды можно уточнять по телефону 231-62-60. Отмечается, что водовозки могут сменять местоположения для охвата большего числа адресов.

По предварительной информации МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек. В мэрии Казани сообщили, что электроснабжение возобновят к вечеру.

Происшествия Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    6 точек подвоза воды на огромный район. Позорище!
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  • Анонимно 26 апр
    и телефон не отвечает
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  • Анонимно 26 апр
    Дубравная 15 не было водовоза сама ходила проверяла
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  • Анонимно 26 апр
    Нет воды(
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  • Анонимно 26 апр
    21:56 Фучика, 22. Никакой воды в доме НЕТ.
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