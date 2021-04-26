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Власти Казани рассказали о работе общественного транспорта и перекрытиях дорог 9 мая

14:11, 26.04.2021 3
Власти Казани рассказали о работе общественного транспорта и перекрытиях дорог 9 мая
Фото: Максим Платонов

9 мая, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне, общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме, в том числе поезда метро будут курсировать по графику рабочего дня. Об этом на «деловом понедельнике» в исполкоме города сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Ожидается и перекрытие дорог в следующие дни:

  • 4 мая с 18.00 до 23.00 на площади Тысячелетия, в том числе от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
  • 7 мая с 16.00 до 22.00 на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Право-Булачной и Лево-Булачной до ул. Чернышевского;
  • с 17.00 8 мая и до 2.00 10 мая на площади Тысячелетия.

Могут перекрыть улицу С.Хакима в случае большого скопления людей по завершении салюта.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая. Оно начнется с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Далее на площади Тысячелетия пройдут парад и концерт в формате народного караоке. Закончится все салютом в 22.00.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    нужно помнить свою историю и радоваться мирному небу над головой. Парад нужен!
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  • Анонимно 26 апр
    на шашляыки народ разъедется
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  • Анонимно 01:16
    Наконец-то нормальные праздники
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