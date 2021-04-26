Власти Казани рассказали о работе общественного транспорта и перекрытиях дорог 9 мая

Фото: Максим Платонов

9 мая, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне, общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме, в том числе поезда метро будут курсировать по графику рабочего дня. Об этом на «деловом понедельнике» в исполкоме города сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.



Ожидается и перекрытие дорог в следующие дни:

4 мая с 18.00 до 23.00 на площади Тысячелетия, в том числе от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

7 мая с 16.00 до 22.00 на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Право-Булачной и Лево-Булачной до ул. Чернышевского;

с 17.00 8 мая и до 2.00 10 мая на площади Тысячелетия.

Могут перекрыть улицу С.Хакима в случае большого скопления людей по завершении салюта.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая. Оно начнется с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Далее на площади Тысячелетия пройдут парад и концерт в формате народного караоке. Закончится все салютом в 22.00.