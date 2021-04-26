Соцсети: в Казани горит подстанция

Фото: соцсети

В Казани горит подстанция на ул. Рихарда Зорге. Горят кабели на площади около 10 кв. м, сообщает telegram-канал Mash-Iptash.

Причина пожара сейчас выясняется, на месте работают спасатели. В работе используют заземление и специальные огнетушители. Два района остались без света. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре на Карбышева в Казани. Пожар произошел в многоэтажном доме. В доме на седьмом этаже было открытое горение и задымление, на восьмом — только задымление.

Маргарита Головатенко