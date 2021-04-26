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Соцсети: в Казани горит подстанция

13:46, 26.04.2021 5
Соцсети: в Казани горит подстанция
Фото: соцсети

В Казани горит подстанция на ул. Рихарда Зорге. Горят кабели на площади около 10 кв. м, сообщает telegram-канал Mash-Iptash.

Причина пожара сейчас выясняется, на месте работают спасатели. В работе используют заземление и специальные огнетушители. Два района остались без света. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре на Карбышева в Казани. Пожар произошел в многоэтажном доме. В доме на седьмом этаже было открытое горение и задымление, на восьмом — только задымление.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Результаты оптимизации
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  • Анонимно 26 апр
    теперь сколько украли энергии не узнаешь.
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  • Анонимно 26 апр
    Она регулярно горит. Это нормально. Мы привыкли.
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  • Анонимно 26 апр
    Сетевая компания решает проблему?
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  • Анонимно 26 апр
    бывает, уже потушили же
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