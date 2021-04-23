В Казани на Карбышева произошел пожар в многоэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в Казани по адресу улица Карбышева, дом 62, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На номер пожарной охраны звонок поступил в 17.43.

В доме на седьмом этаже было открытое горение и задымление, на восьмом — только задымление.

фото: ГУ МЧС России по РТ

Пятерых человек спасли из зоны плотного задымления при помощи масок спасаемого капюшонного типа. Еще двоих спустили из окон квартир по пожарной лестнице. В 18.22 ликвидировали открытый огонь.

Площадь горения составила 12 кв. метров. Горели на седьмом этаже электрощит и б/у вещи. Причина случившегося устанавливается.

Ранее в Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме спасли женщину. Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома по улице 30 лет Победы поступило в 16.54. Спасателям сообщили, что в горящей квартире могут быть люди, к окну пятого этажа они приставили лестницу. Пожарные вывели одну женщину с верхних этажей с помощью маски спасаемого капюшонного типа.



Алексей Нечаев