Из-за COVID-19 Казань в 2020 году на 30% недофинансировала работы по охране окружающей среды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Контрольно-счетной палаты Казани Ильнар Нургалиев на сегодняшней сессии городской думы рассказал о том, какие сферы и отрасли более всего пострадали от ковидного 2020 года. Как выяснилось, исполнение бюджета по охране окружающей среды составило всего две трети от плана, или 64,7%, по статьям ЖКХ потратили лишь 86,6% запланированного, на социальную политику — 87,2%.

Булат Кутдусов, председатель постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Казанской городской думы, отметил, что в 2020 году бюджет Казани пострадал в первую очередь во втором квартале, когда город недобрал по доходам почти 1 млрд рублей (точнее — 930 млн рублей). Возместить потери удалось лишь в четвертом квартале.



Отметим, что начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин в своем докладе настаивал на том, что объем расходов бюджета за 2020 год составил 28 млрд 166 млн рублей, что на 3% (или на 741 млн рублей) оказалось выше показателей 2019 года. И 72,8% от общего объема расходов (20 млрд 495 млн рублей) пришлись на социальную сферу.

Сегодня объявили и об изменениях бюджета столицы РТ на 2021 год, вызванных как увеличением безвозмездных поступлений в бюджет города из республиканского бюджета (на 586,6 млн рублей), так и за счет остатков средств бюджета в сумме 1,3 млрд рублей. Доходы выросли на 712,6 млн рублей, составив 28,7 млрд рублей. Расходы, однако, выросли на 2 млрд рублей, составив 31,1 млрд рублей, а не 29,1 млрд рублей, как ранее. Дефицит составит 2,4 млрд рублей.